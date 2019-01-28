En Fazla Kazandıran Bes Fonları
51 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,80 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,24 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,80 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044723
|1,24
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,014537
|0,80
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,020915
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,092488
|0,79
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010204
|0,79
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,051022
|0,77
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015074
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011692
|0,62
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033903
|0,61
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,013631
|0,58
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:09 Kaynak: AA
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