En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,31 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,31 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024027
|1,32
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014634
|1,32
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014513
|1,31
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023876
|1,28
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023258
|1,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023395
|1,25
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023737
|1,25
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022855
|1,25
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025556
|1,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,023096
|1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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