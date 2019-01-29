Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,31 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,31 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024027 1,32
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014634 1,32
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014513 1,31
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023876 1,28
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023258 1,26
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023395 1,25
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023737 1,25
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022855 1,25
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025556 1,24
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023096 1,23
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Marketlerin 'Patlıcan' Kararı Fiyatı Düşürdü Osman Gazi Köprüsü, İtalyan Ortak Astaldi Şirketinin Yaşadığı Maddi Sıkıntı Nedeniyle Satışa Çıkarılıyor

Döner ve Köfte Standardında Değişiklik Yapıldı Çin, Otomotiv Sektöründe Kullanılan Eksantrik Milleri Sivas'tan Almaya Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 15:20:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]