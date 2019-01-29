En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024027 1,32 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014634 1,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014513 1,31 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023876 1,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023258 1,26 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023395 1,25 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023737 1,25 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,022855 1,25 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,025556 1,24 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023096 1,23

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,32 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF", yüzde 1,31 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)