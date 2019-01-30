Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,28 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 3,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,49 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 3,28 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", ve yüzde 3,07 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046163 3,49
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019731 3,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054789 3,07
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028535 2,94
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,090485 2,93
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033974 2,92
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018732 2,90
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,063676 2,90
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073135 2,86
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022539 2,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 02:18 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
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