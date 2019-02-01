Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

42 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 2,20 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 2,06 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,29 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 2,20 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 2,06 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031826 2,29
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014380 2,20
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015494 2,06
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014507 2,03
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014670 2,03
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014817 2,00
Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013938 1,95
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014506 1,95
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014978 1,85
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014455 1,82
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:41 Kaynak: AA

Ekonomi
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