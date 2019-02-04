En Fazla Kazandıran Bes Fonları
53 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,94 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,66 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011220
|0,99
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014538
|0,94
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015596
|0,66
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014589
|0,57
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,014017
|0,57
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014580
|0,50
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014807
|0,50
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057371
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014204
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,014885
|0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 02:32 Kaynak: AA
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