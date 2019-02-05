Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,54 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,54 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" ve "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF", yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,014470 0,54
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,017753 0,54
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018238 0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029226 0,50
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055764 0,41
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065376 0,41
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,033544 0,40
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,047430 0,39
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,048928 0,35
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033057 0,34
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:48 Kaynak: AA

Ekonomi
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