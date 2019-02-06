Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,08 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,90 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 0,87 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027017 1,08
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021076 0,90
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,063635 0,87
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033592 0,71
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,093539 0,58
Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,024254 0,50
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,051624 0,49
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,051594 0,41
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,097469 0,41
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,083649 0,41


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:07 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tır Devrildi, Tem Otoyolu Ankara İstikameti Ulaşıma Kapandı Fenerbahçe'ye Juan Mata'dan Kötü Haber: Türkiye'yi Düşünmüyor

Bakan Kurum: Kentsel Dönüşümde Hedef Her Yıl 300 Bin Konut Zam Alamayan İşçi İstifa Ederse Kıdem Tazminatı Alamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:16:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]