Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

59 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,01 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,95 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015108 1,01
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027275 0,95
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094133 0,64
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF 0,056131 0,63
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045193 0,63
Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,058707 0,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017150 0,59
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,085534 0,58
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,061590 0,57
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044619 0,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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