En Fazla Kazandıran Bes Fonları
19 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011801
|0,85
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017284
|0,78
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010252
|0,58
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,010583
|0,57
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,072463
|0,52
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018342
|0,52
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,044837
|0,49
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022312
|0,49
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,024155
|0,46
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,104567
|0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:46 Kaynak: AA
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