En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011801 0,85 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 0,78 Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010252 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 0,57 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072463 0,52 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,52 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044837 0,49 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022312 0,49 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024155 0,46 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104567 0,44

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)