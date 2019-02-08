Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

19 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,85 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF", yüzde 0,78 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,011801 0,85
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017284 0,78
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010252 0,58
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010583 0,57
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,072463 0,52
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018342 0,52
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,044837 0,49
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022312 0,49
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024155 0,46
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,104567 0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:46 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Facebook, Blockchain Startupı Chainspace'i Satın Aldı Erdoğan'ın "Halk Sebze Geliyor" Açıklamasının Ardından Fiyatlar Düştü

ABD'de Yayımlanan Dergi, Amazon'un Sahibi Bezos'a Çıplak Fotoğraflarıyla Şantaj Yaptı Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 16:05:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]