Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,49 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,20 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF" ve yüzde 0,18 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011371 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057229 0,20
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,010624 0,18
Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,049938 0,17
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,094293 0,16
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,015591 0,16
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,046806 0,16
Halk Hayat ve Em. K.B.A. Stand. EYF 0,015688 0,16
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014473 0,16
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065672 0,15
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Araç, Ekonomi
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