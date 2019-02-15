Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,86 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,03 ile "Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045832 1,86
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054995 1,13
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,105081 1,03
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024273 1,01
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,074184 0,96
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029044 0,84
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061190 0,83
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018473 0,83
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019507 0,80
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114288 0,78
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:38 Kaynak: AA

Ekonomi
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