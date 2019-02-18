Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046530 1,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,054655 0,83
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,033965 0,73
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,021114 0,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019174 0,69
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,073301 0,68
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,022549 0,65
NN Hay. Em. Karma EYF 0,098711 0,63
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018465 0,62
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,114988 0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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