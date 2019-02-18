En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası
İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,83 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,73 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,046530
|1,52
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,054655
|0,83
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,033965
|0,73
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,021114
|0,71
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019174
|0,69
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073301
|0,68
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022549
|0,65
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,098711
|0,63
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018465
|0,62
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,114988
|0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 02:55 Kaynak: AA
El Yazısı Mektuplarla Müşteri Bulan Şirketin Hikayesi! Değeri 8 Yılda 1 Milyar Doları Geçti
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak