En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054817 0,61 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025424 0,61 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023721 0,60 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022390 0,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024700 0,58 Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015042 0,58 NN Hay. Em. Altın EYF 0,014916 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024044 0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023490 0,57 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024531 0,57

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,61 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 0,60 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)