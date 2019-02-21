Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,90 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027099 1,07
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,046333 0,99
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015177 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024920 0,89
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015048 0,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024254 0,87
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023695 0,87
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024742 0,86
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024107 0,86
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022582 0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:13 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
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