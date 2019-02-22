Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,91 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,91 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 0,80 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021275 0,93
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,014798 0,91
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055286 0,80
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015578 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,034069 0,77
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,028105 0,76
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018484 0,71
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,019179 0,70
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010559 0,70
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061668 0,64


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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