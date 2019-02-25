Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

9 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,49 ile "Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF", yüzde 1,45 ile "Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,42 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015019 1,49
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021584 1,45
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027515 1,42
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,029689 1,34
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047188 1,23
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015751 1,11
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,010674 1,09
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,024659 1,04
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,106719 1,02
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012084 0,98


(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 01:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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