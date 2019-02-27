En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF", yüzde 1,30 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 1,15 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010923
|1,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,016100
|1,30
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,056975
|1,15
|Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,025089
|0,96
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018983
|0,96
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019695
|0,95
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076750
|0,95
|Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF
|0,108580
|0,95
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091857
|0,93
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,075022
|0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:53 Kaynak: AA
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