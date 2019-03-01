En Fazla Kazandıran Bes Fonları
23 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,90 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,87 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,055860
|1,19
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057010
|0,90
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020005
|0,87
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065038
|0,80
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023876
|0,79
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023015
|0,75
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,025403
|0,73
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074836
|0,73
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,099879
|0,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,096740
|0,67
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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