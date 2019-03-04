En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011611
|1,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046883
|0,63
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,067731
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018696
|0,47
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,050147
|0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097112
|0,38
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034318
|0,37
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053485
|0,37
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048522
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058815
|0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14 Kaynak: AA
Devlet Desteğiyle İstiridye Mantarı Üretmeye Başlayan Aile Paraya Para Demiyor
Erdoğan Talimatı Verdi! Kenevirden Sonra Tıbbı Alet Hamlesi de Samsun'dan Başlatılıyor
Flash TV'nin Kapanma Anı! Ekran Böyle Karardı
Son Dakika! Rekabet Kurumu 23 Zincir Market Hakkında Soruşturma Açtı! İşte O Marketler