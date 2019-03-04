Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,04 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,63 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF" ve yüzde 0,55 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011611 1,04
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,046883 0,63
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,067731 0,55
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018696 0,47
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,050147 0,43
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,097112 0,38
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034318 0,37
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,053485 0,37
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048522 0,36
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058815 0,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 03:14 Kaynak: AA

Ekonomi
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