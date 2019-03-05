En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,27 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,23 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,31 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,27 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,23 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,074645
|1,31
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022949
|1,27
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019978
|1,23
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062989
|1,15
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066465
|1,11
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,028686
|1,06
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023848
|1,05
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,076185
|1,04
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018881
|1,04
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019590
|1,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:58 Kaynak: AA
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