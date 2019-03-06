En Fazla Kazandıran Bes Fonları
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,49 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 0,49 ile "Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF" ve yüzde 0,31 ile "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030019
|0,97
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,018222
|0,49
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012428
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011600
|0,19
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,012224
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,014572
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013982
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. Gr. EYF
|0,037538
|0,09
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,021203
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,037953
|0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:05 Kaynak: AA
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