En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048284 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028277 0,99 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035005 0,81 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021971 0,47 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015306 0,47 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011653 0,46 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016147 0,29 Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014339 0,27 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023500 0,27 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024264 0,27

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,81 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)