Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,81 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,99 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,81 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,048284 1,65
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,028277 0,99
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035005 0,81
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,021971 0,47
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,015306 0,47
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011653 0,46
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,016147 0,29
Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF 0,014339 0,27
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023500 0,27
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024264 0,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 04:06 Kaynak: AA

İş Bankası, Ekonomi
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