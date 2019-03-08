En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,97 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF", yüzde 0,93 ile "Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,92 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,019005
|0,97
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034763
|0,93
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025245
|0,92
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,034390
|0,89
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,022223
|0,88
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,062170
|0,87
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,059308
|0,87
| BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061638
|0,83
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043128
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,034590
|0,83
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:34 Kaynak: AA
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