Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,91 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 0,91 ile "Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF" ve "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,025479 0,93
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015038 0,91
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014902 0,91
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,022424 0,90
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024684 0,90
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,023725 0,89
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,024532 0,89
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023464 0,88
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023894 0,88
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024013 0,88
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:37 Kaynak: AA

Ekonomi
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