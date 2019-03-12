En Fazla Kazandıran Bes Fonları
35 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 1,04 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,93 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,030430
|1,87
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,034927
|1,04
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,097395
|0,93
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,053685
|0,90
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,066195
|0,90
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047504
|0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,046903
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011785
|0,26
|NN Hay. Em. K.B.A. Stand. EYF
|0,038894
|0,19
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,014244
|0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 04:16 Kaynak: AA
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