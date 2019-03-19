En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057666 2,08 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076991 1,78 Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020277 1,77 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092417 1,70 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108687 1,58 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025116 1,57 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023282 1,55 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117869 1,55 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075662 1,53 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065326 1,50

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,78 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)