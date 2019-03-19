Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

32 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,78 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,78 ile "BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,77 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,057666 2,08
BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,076991 1,78
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,020277 1,77
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,092417 1,70
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,108687 1,58
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,025116 1,57
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023282 1,55
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,117869 1,55
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,075662 1,53
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065326 1,50
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:34 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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