Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,59 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,23 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF" ve yüzde 0,13 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011778 0,59
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,029733 0,23
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014094 0,13
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011810 0,11
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,049557 0,11
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010825 0,10
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,012390 0,09
Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,018377 0,09
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019223 0,08
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012422 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:41 Kaynak: AA

İstanbul, Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi
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