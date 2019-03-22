En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015280 1,09 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,014248 1,06 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014200 1,03 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014094 1,00 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031078 0,99 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014551 0,96 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,013751 0,95 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014369 0,94 Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014274 0,94 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013978 0,93

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,09 "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,06 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" ve yüzde 1,03 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)