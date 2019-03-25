Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 1,38 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" ve yüzde 1,28 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012010 1,84
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019399 1,38
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024142 1,28
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,024706 1,28
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025392 1,24
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015472 1,24
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015323 1,22
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025224 1,20
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027006 1,20
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024557 1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 03:03 Kaynak: AA

Ekonomi
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