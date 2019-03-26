Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 2,50 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,54 ile "Fiba Em. ve Hay. Altın EYF", yüzde 2,50 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve yüzde 2,49 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,026825 2,54
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015706 2,50
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,026025 2,49
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,023597 2,47
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015853 2,46
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,025151 2,42
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,024724 2,41
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027655 2,40
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,025298 2,40
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,025828 2,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:00 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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