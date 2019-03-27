Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

33 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,08 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,07 ile "Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014071 0,08
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041513 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,056987 0,07
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,055849 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043921 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039506 0,07
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,018350 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055167 0,07
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,021471 0,07
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024670 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:07 Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi
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