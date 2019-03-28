Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

56 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.

En Fazla Kazandıran Bes Fonları, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,64 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF", yüzde 0,12 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF" ve yüzde 0,07 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,012040 0,64
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,012452 0,12
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,051385 0,07
Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,017670 0,07
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019374 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055736 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,043950 0,07
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,055203 0,07
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,038457 0,07
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041540 0,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:23 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Fiyatı Bin Liraya Kadar Çıkan Rahibe Fizan Tavuk Cinsini Görenler Hayran Kalıyor Altını Olanlar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları İkinci El Araçta KDV İndiriminin Detayları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 16:19:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]