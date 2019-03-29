Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,81 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 3,76 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,44 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF", yüzde 3,81 ile "Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF" ve yüzde 3,76 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031177 4,44
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,056996 3,81
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,045312 3,76
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,085363 3,71
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,084414 3,64
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,055683 3,57
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,042781 3,54
AvivaSA Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,067903 3,51
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019111 3,49
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,074106 3,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Ekonomi
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