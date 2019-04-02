En Fazla Kazandıran Bes Fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,57 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,36 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,57 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,36 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014016
|2,73
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013150
|2,57
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028489
|2,36
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013592
|2,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012948
|2,13
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012875
|2,11
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013136
|2,11
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013054
|2,10
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,012784
|1,99
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013350
|1,89
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:19 Kaynak: AA
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