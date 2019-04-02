En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014016 2,73 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013150 2,57 Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028489 2,36 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013592 2,20 AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012948 2,13 Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012875 2,11 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013136 2,11 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013054 2,10 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,012784 1,99 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013350 1,89

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,73 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 2,57 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 2,36 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)