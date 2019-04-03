En Fazla Kazandıran Bes Fonları
8 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,73 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,76 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF", yüzde 1,74 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 1,73 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,013367
|1,76
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028986
|1,74
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013581
|1,73
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013094
|1,70
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013368
|1,66
|Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013752
|1,59
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013258
|1,56
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013328
|1,52
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013915
|1,50
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013805
|1,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:43 Kaynak: AA
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