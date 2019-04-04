Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

37 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 1,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,53 ile "Allianz Hayat Em. Karma EYF", yüzde 1,52 ile "Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF" oldu.


BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,056250 1,53
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,102148 1,52
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,069091 1,52
NN Hay. Em. Altın EYF 0,015340 1,37
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,025427 1,37
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,015493 1,34
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,024597 1,33
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,027043 1,32
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,104234 1,31
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,092070 1,31
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 03:55 Kaynak: AA

Ekonomi
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