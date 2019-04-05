En Fazla Kazandıran Bes Fonları
35 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,019258
|4,16
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027599
|4,08
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,082231
|4,06
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,088187
|4,06
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,050708
|4,06
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,108461
|4,06
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,095801
|4,05
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,062487
|4,04
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,113117
|4,02
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,061473
|4,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA
Fantazi İçin Eşlerini Değiştirirken Yakalandılar: 8 Gözaltı
Tunceli Belediye Meclisi Üyesi Can Badem: Belediyeyi 68 Milyon Borçla Devraldık
Mansur Yavaş: 1 Nisan'dan İtibaren Belediyede Yapılan Rutin Dışı İşler Hükümsüzdür