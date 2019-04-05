En Fazla Kazandıran Bes Fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 4,16 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 4,08 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082231 4,06 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088187 4,06 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050708 4,06 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108461 4,06 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095801 4,05 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062487 4,04 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113117 4,02 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061473 4,02

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)