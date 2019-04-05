Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

35 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,16 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF", yüzde 4,08 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 4,06 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019258 4,16
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027599 4,08
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082231 4,06
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,088187 4,06
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050708 4,06
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108461 4,06
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095801 4,05
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,062487 4,04
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,113117 4,02
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061473 4,02
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 03:10 Kaynak: AA

Ekonomi
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