Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

2 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,41 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,25 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,43 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 1,41 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" ve yüzde 1,25 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014476 1,43
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013649 1,41
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029430 1,25
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013338 1,22
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013622 1,20
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013458 1,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013985 1,16
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,014022 1,13
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,013553 1,10
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,013331 1,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:45 Kaynak: AA

Ekonomi
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