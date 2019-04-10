Son Dakika Haberleri: En Fazla Kazandıran Bes Fonları

En Fazla Kazandıran Bes Fonları

31 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,46 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 1,44 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 1,30 ile "Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,054534 1,46
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027659 1,44
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,019236 1,30
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021966 1,23
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,045073 1,22
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,082161 1,21
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,050656 1,20
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,108353 1,20
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,095704 1,20
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,070998 1,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:58 Kaynak: AA
Ekonomi
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