En fazla kazandıran BES fonları
3 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:18 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "BNP Paribas
Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013674
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,012962
|0,57
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013270
|0,55
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,028128
|0,55
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012982
|0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012768
|0,49
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,012978
|0,48
|Garanti Em. Hay. Katkı EYF
|0,013464
|0,46
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012624
|0,45
|BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF
|0,014413
|0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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