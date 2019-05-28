Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

3 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "NN Hay. Em. Katkı EYF", yüzde 0,57 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,55 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,013674 0,67
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,012962 0,57
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,013270 0,55
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,028128 0,55
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012982 0,54
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,012768 0,49
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,012978 0,48
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,013464 0,46
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,012624 0,45
BNP Paribas Cardif Em. Stand. EYF 0,014413 0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 02:18 Kaynak: AA
BNP Paribas, Ekonomi
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