Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

46 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,65 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,81 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 0,65 ile "NN Hay. Em. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,024754 0,81
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,090949 0,65
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,103702 0,58
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,019205 0,52
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,049137 0,49
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,020046 0,49
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,030876 0,42
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,021903 0,40
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017224 0,39
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,094629 0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 03:01 Kaynak: AA
Ekonomi
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