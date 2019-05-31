En fazla kazandıran BES fonları

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 3,35 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050101 3,19 Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016829 3,09 Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065759 3,08 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017454 3,07 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091472 3,06 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048397 3,06 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103559 3,06 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078601 3,05 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026065 3,04

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)