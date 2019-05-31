Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,045178 3,35
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,050101 3,19
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,016829 3,09
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,065759 3,08
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017454 3,07
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,091472 3,06
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,048397 3,06
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,103559 3,06
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,078601 3,05
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,026065 3,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Ordu Yardımlaşma Kurumu, Ekonomi
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