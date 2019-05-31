En fazla kazandıran BES fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 02:46 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,35 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF", yüzde 3,19 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,09 ile "Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,045178
|3,35
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050101
|3,19
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016829
|3,09
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,065759
|3,08
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,017454
|3,07
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,091472
|3,06
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,048397
|3,06
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,103559
|3,06
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,078601
|3,05
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,026065
|3,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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