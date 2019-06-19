Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,16 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,28 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 2,16 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF" ve yüzde 2,14 ile "Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,026878 2,28
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053459 2,16
Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,069099 2,14
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,047729 2,08
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,027346 2,08
Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017685 2,07
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,018328 2,04
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,021758 2,00
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,022875 1,99
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,018703 1,99
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Ekonomi
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