En fazla kazandıran BES fonları
12 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,053872
|0,77
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027038
|0,60
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,038809
|0,49
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032847
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033720
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091453
|0,46
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,049372
|0,46
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060006
|0,45
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,061861
|0,44
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,053525
|0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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