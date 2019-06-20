Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

12 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,77 ile "Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF", yüzde 0,60 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,49 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,053872 0,77
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,027038 0,60
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,038809 0,49
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032847 0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033720 0,48
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,091453 0,46
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,049372 0,46
BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,060006 0,45
Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF 0,061861 0,44
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,053525 0,44
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:47 Kaynak: AA
Ekonomi
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