Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,018074 5,44
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,031334 3,04
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015246 2,93
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014451 2,91
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,015378 2,82
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014167 2,81
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,014403 2,80
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014390 2,72
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014049 2,70
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,015045 2,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:38 Kaynak: AA
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