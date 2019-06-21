En fazla kazandıran BES fonları
1 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 02:38 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 5,44 ile "Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF", yüzde 3,04 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF" ve yüzde 2,93 ile "Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,018074
|5,44
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,031334
|3,04
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,015246
|2,93
|Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF
|0,014451
|2,91
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,015378
|2,82
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,014167
|2,81
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,014403
|2,80
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014390
|2,72
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,014049
|2,70
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,015045
|2,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Sosyetik kasap Nusret Gökçe'nin Yunanistan'daki dükkanı ceza kesilerek kapatıldı
Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi!
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu
Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası