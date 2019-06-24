En fazla kazandıran BES fonları
26 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,64 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:27 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,67 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF", yüzde 1,65 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" ve yüzde 1,64 ile "Garanti Em. Hay. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027303
|1,67
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026938
|1,65
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,029902
|1,64
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016922
|1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028047
|1,64
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,026663
|1,63
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028046
|1,61
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027078
|1,61
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028933
|1,59
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,017167
|1,59
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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