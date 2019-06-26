En fazla kazandıran BES fonları
26 dakika önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:12 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,27 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 2,26 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" ve yüzde 2,24 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017332
|2,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028725
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027966
|2,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027578
|2,24
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026125
|2,22
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,029763
|2,22
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,027720
|2,21
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,028711
|2,21
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,029617
|2,20
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,030605
|2,20
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
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