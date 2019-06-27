Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,46 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,55 ile "Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF", yüzde 0,51 ile "Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" ve yüzde 0,46 ile "BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,032142 0,55
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,047037 0,51
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,014998 0,46
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,033680 0,45
Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,015220 0,44
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,014811 0,43
Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,015617 0,42
Axa Hayat ve Em. Katkı EYF 0,014738 0,42
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014520 0,41
AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF 0,014380 0,40
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 02:50 Kaynak: AA
bireysel emeklilik, bnp paribas, fiba, bes fonları, Ekonomi
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