En fazla kazandıran BES fonları
2 saat önce
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 02:16 Kaynak: AA
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,21 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF", yüzde 3,67 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" ve yüzde 3,59 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,057914
|4,21
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,051158
|3,67
|Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF
|0,091853
|3,59
|Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,019536
|3,52
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,018853
|3,52
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,023246
|3,50
|Vakıf Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073645
|3,49
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,057048
|3,46
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,024392
|3,40
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,102926
|3,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Fiyatı dip yapan karpuz tarlada kaldı
Fuhuştan gözaltına alınıp sınır dışı edilen kadında HİV virüsü çıktı
Yine Erdoğan haberi, yine gaf! Haksever bir kez daha yakalandı