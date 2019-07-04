Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,54 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,55 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,54 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,026497 1,55
NN Hay. Em. Altın EYF 0,016828 1,54
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,027897 1,54
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,027119 1,54
Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,028789 1,52
Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,029760 1,50
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,027908 1,49
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,027624 1,49
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,017083 1,49
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,026785 1,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 03:31 Kaynak: AA
Aviva, Ekonomi
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